Keinz verlässt „Cockpit der EKS“

Bürstadt. Für Brigitte Keinz war die Erich Kästner-Schule ihr „drittes Kind“. Heute geht mit ihrer Verabschiedung eine Ära zu Ende. Seit Juli 1998 ist sie als Schulsekretärin aktiv und hat sich mit Herz und Verstand um Schüler, Lehrerkollegium und Schulleiter gekümmert. Neben den üblichen Sekretariatsarbeiten beantwortet sie täglich ab 7 Uhr morgens unzählige Fragen. Bei kleinen Blessuren „ihrer“ Schüler hilft sie mit Pflastern aus und gibt eingezogene Mobiltelefone an Schüler zurück.

Alle Schülerangelegenheiten - von der Anmeldung in der EKS bis zur Weitergabe von Daten an weiterführende Schulen - gehen ebenso über ihren voll bepackten Schreibtisch wie die umfangreichen Schriftwechsel mit Eltern, Schulen, Firmen und Behörden. Listen aller Art entlockt die ausgebildete Rechtsanwaltsgehilfin passgenau ihrem PC. Aber auch Maxtickets für Schülerfahrten werden von ihr beschafft.

„Ich war mit Leib und Seele Schulsekretärin“, erklärt Brigitte Keinz. Beim Gedanken an ihren letzten Schultag werden ihre Augen ein wenig feucht. Und auch Schulleiterin Stephanie Dekker wird beim Gedanken daran schon etwas mulmig. „Denn es gibt niemanden, der genauer ist als Frau Keinz“, lobt sie die scheidende Fachkraft, die schon vor 1998 an vielen Schulen des Kreises als „Springerin“ tätig war.

Hochgeschätzt von Dekker - auch als persönliche Vertraute - und dem aus über 70 Lehrern bestehenden Kollegium, wird Brigitte Keinz aber auch für ihre Warmherzigkeit, Termintreue und Übersicht gelobt. Und das, obwohl sie nachdrücklich und im „Kasernenton“ wie es die Nachfolgerin von Rektor Helmut Kaupe nennt, auf Erledigungen von Arbeiten oder gemachten Versprechen hinweisen kann.

Im „Cockpit“ der Schule hat sie einiges erlebt. Unter Helmut Kaupe fest eingestellt, arbeitete sie bis Ende 2013 mit Kollegin Karin Patti erfolgreich zusammen. Auf sie folgte Sabine Massoth. Sie hat viele Schüler und Lehrer kommen und gehen sehen. „Es sind viele junge Lehrer dazu gekommen“, stellt sie fest.

Eineinhalb Jahre im Container

Während ihrer Zeit wurde der „alte Neubau“ gebaut. Mensa und Mediathek veränderten das Gesicht der Schule. Eine große Herausforderung war die Generalsanierung der EKS, die 2018 beendet wurde. Eineinhalb Jahre saß Brigitte Keinz während dieser Zeit in einem Container. „Das war ein gravierender Einschnitt, und es ist schön, dass ich die Neu-Einweihung miterleben konnte,“ freut sie sich. „Die Zeit verflog wie nix“, gesteht die Ur-Bürstädterin. Ihre ganze Familie mit Ehemann Meinhard und den Söhnen Thorsten und Jochen ist fest in Bürstadt verankert.

Auch wenn sie sich den „Ruhestand“ noch gar nicht richtig vorstellen will, so hat Brigitte Keinz doch schon ein paar Pläne für die Zukunft. So will sie im März zu einem Wanderurlaub ins Allgäu aufbrechen. Zudem wartet ihr Garten auf ihre pflegende Hand.

Und: Sie steht „ihrer“ Schule weiterhin als Aushilfe zur Verfügung. Das wird sicherlich ihre Nachfolgerin Andrea Hieber-Schenkel freuen. Diese war ebenfalls schon als Springerkraft an der EKS tätig und wird nun mit Sabine Massoth im „Cockpit EKS“ helfen, die Schule auf Kurs zu halten.

Heute ab 13 Uhr Verabschiedung von Brigitte Keinz in der Aula

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.02.2019