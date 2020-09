Keller steht unter Wasser

Biblis.Wegen einer voll gelaufenen Kellerwohnung ist die Feuerwehr Biblis am Samstagmorgen zu einem Einsatz in der Brücklache ausgerückt. Die Hausbesitzer hatten die Rettungskräfte alarmiert.

Wie die Feuerwehr mitteilte, stand die etwa 120 Quadratmeter große Kellerwohnung beim Eintreffen der neun Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen bereits über einen Meter unter Wasser. „Da es sich um sauberes Wasser handelte, ist als Ursache von einen Defekt in der Hauptwasserleitung auszugehen“, sagte Feuerwehrsprecher Ralf Becker. Die große Menge an Wasser lasse darauf schließen, dass es wohl schon die ganze Nacht gelaufen sei.

Mit drei Tauchpumpen und einer Tragkraftpumpe pumpten die Feuerwehrmänner rund 1200 Liter Wasser in der Minute aus dem Keller ab und leiteten es in einen Nebenbachlauf. Nach gut zwei Stunden war das Wasser weitgehend entfernt. to

© Südhessen Morgen, Dienstag, 08.09.2020