Bürstadt.Ein abgefallenes Kennzeichen hat am Dienstag auf der Bundesstraße 47 bei Bürstadt einen schwarzen VW Golf beschädigt. Der Fahrer des Verursacherfahrzeugs hielt laut Polizei noch an, packte sein Kennzeichen ins Auto und fuhr weiter in Richtung Bürstadt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Kennzeichen landete gegen 14.40 Uhr im Bereich des Bürstädter Kreisels auf der Motorhaube und der Frontscheibe des Golfs und verursachte dabei laut Polizei einen Schaden in Höhe von mehreren huntert Euro. Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim ermittelt und sucht den verantwortlichen Fahrer, der etwa 30 Jahre alt sein soll. Das Kennzeichen soll eine rote Schrift mit den Anfangsbuchstabten HP für Heppenheim haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06206/9 44 00 entgegen. kur/pol