Kerwe-Kollekte geht an die Jugendfeuerwehr

Bürstadt.Die Bürstädter Jugendfeuerwehren haben jetzt Besuch von der evangelische Pfarrerin Johanna Gotzmann und vom katholischen Pfarrer Peter Kern bekommen. Die beiden Geistlichen wurden begleitet von Frank Reichmann und Patrick Brenner vom HCV Bürstadt.

Bei der Kerwe-Kollekte im ökumenischen Gottesdienst am Kerwesamstag war ein stolzer Betrag von 500 Euro zusammengekommen, den die Delegation nun an die Jugendfeuerwehr überreichte. Pfarrer Kern bedankte sich für den Einsatz der Jugend, um die Zukunft der Feuerwehren zu sichern und um auch langfrisitg ehrenamtliche Helfer zu haben. Vorsitzender Alfred Engert will die Spende nutzen, um Anschaffungen für den Übungsraum zu machen, die dann speziell von den Jugendlichen gebraucht werden. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 02.11.2018