Kerweredd am Sonntag

Riedrode.Kerwevadder samt Mannschaft sitzen in den Startlöchern und freuen sich auf die wohl lustigsten und wildesten Festtage im Bürstädter Ortsteil: Die Riedroder Kerwe eröffnet am Freitag, 19. Juli, ab 18.30 Uhr, im Biergarten vorm Festzelt am Milchhäuschen.

Offiziell ausgegraben wird die Kerwe um 19 Uhr. Zur Belustigung der Zuschauer sind Gaudispiele vorgesehen. Ab 21 Uhr gibt es Livemusik mit Audiofeel. Am Samstag, 20. Juli, startet ab 18 Uhr der Biergartenbetrieb. Die Band Xtrio greift ab 21 Uhr in die Saiten. Am Sonntag, 21. Juli, geht es ab 11 Uhr mit dem Frühschoppen weiter. So langsam steuert die Kerwe dann auf ihren Höhepunkt zu: Punkt 14 Uhr hält Kerwevadder Fabian Kreiling seine Rede und verrät die intimsten Anekdoten und Kalauer aus dem Ortsgeschehen. Zur gemütlichen Kaffeepause im Anschluss wird leckerer Kuchen serviert. Am Montag, 22. Juli, gibt es ab 11 Uhr Frühschoppen mit Mittagstisch. Gleichzeitig startet der Kerwetalk mit Frank Gumbel. Um 19 Uhr wird die Kerwe feierlich wieder eingegraben. Fell

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 18.07.2019