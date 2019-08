Kerwevadder: „Aus Rohrem wird Klein-Venedig“

Groß-Rohrheim.Um kurz nach 16 Uhr war es soweit. Vor gut besuchter Kulisse in der Bürgerhalle begann Kerwevatter Jakob Menger mit seinem ironischen Jahresrückblick. So begann die Kerwerede mit dem jüngsten „Schließfestival“ in Groß-Rohrheim. Zwei Lokale gibt es nicht mehr, die Känguru-Insel ist zu, und auch der letzte Zahnarzt hatte das Weite gesucht. Bei letzterem gibt es ja zum Glück bald Abhilfe.

Thema war auch der Starkregen im Juni, der nicht nur den Vogelpark, sondern auch die Unterführung überflutet hatte. Hier war ja ein Fahrzeug stecken geblieben und musste von der Feuerwehr herausgezogen werden. Da stellte der Kerwevadder schon mal die kritische Frage, ob man denn mit seinem Auto überhaupt hätte dort rein fahren sollen.

Der Regen sorgte aber auch bei der Feuerwehr für Verdruss, gingen bei den Hilfseinsätzen doch zwei Fahrzeuge kaputt. „Der Klimawandel lässt grüßen: Jetzt wissen wir auch, warum die Wehr sich ein neues Boot angeschafft hat. Aus Rohrem wird Klein-Venedig.“

Traurig, wenn auch glimpflich verlief eine weitere Geschichte. „Erst verlor er einen Reifen, dann überschlug er sich, und anschließend setzte sein Vehikel noch ein Feld in Brand“. Die Rede ist von „Tonis Eiswagen“, einem umgebauten VW-Bully, der in den Sommermonaten in und um Rohrheim die schwitzenden Badegäste stets mit einer frischen Kugel Eis versorgt hatte. Das ist nun Geschichte, denn das „Busssje“ ist ein Totalschaden. „Doch wir haben eine Spendenaktion gestartet für ein neues Eismobil“, so der Kerwevadder weiter.

Für Verdruss sorgten Diebe, die in Rohrheim in den vergangenen Monaten zuschlugen. Dem Kurt stahlen sie seinen Oldtimer vom Hof – am hellichten Tag. Geklaut wurde aber auch ein ganzes Gerüst im Wert von 6000 Euro. Ebenfalls Thema war die Partnerschaft mit Mouzon und die Drohung, die Schilder abzuschrauben. „No Frankreich sollt die Reise geh – die Idee war gut und schee.“ Doch dann hieß es sparen. Doch manch einer hatte dem Bürgermeister geraten: „Sei lieber still, des war doch am Anfang dei Idee.“ „Die henn mich all falsch verstanne“, erklärt der Berschi dann die Panne. Ein weiteres Thema der Kerwerede war die Sanierung der Lindenhofschule.

Zuvor waren die Kerweborsch gemeinsam mit zahlreichen anderen Teilnehmern auf Rollen durch Rohrheim gefahren. Zahlreiche Zuschauer bejubelten den traditionellen Kerweumzug, der von Osten der Gemeinde zur Bürgerhalle gezogen war.

Dabei waren auch die erfolgreichen TV Handballer, die Kindergärten, die Rohrheimer Blasmusik mit der „Lizenz zum Tröten“, die Feuerwehr mit ihrem knallroten Plastikboot aber auch Gäste aus Hochstädten, Lampertheim-Hofheim und Riedstadt-Goddelau. mibu

