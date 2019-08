Kerwevadder schenkt Gästen kräftig ein

Bobstadt.Als wahrer Segen stellte sich das große, bei der Feuerwehr aufgestellte Festzelt heraus. Denn die Bobstädter Kerwegäste wurden während des noch bis zum Montag andauernden Festes öfter unfreiwillig geduscht.

Am Freitag zum Auftakt waren die Kinder mit Ausdauer und sichtlichen Vergnügen mit der Schiffschaukel hoch in die Lüfte geflogen oder hatten eine fidele Fahrt auf dem lustig-bunten Kinderkarussell gedreht. Die Erwachsenen genossen derweil das von der Feuerwehr angebotene Essen und Trinken in gemütlicher Enge am Abend im Festzelt. Hier, wo DJ Sven mit seinem Plattenmix für gute Laune gesorgt hatte, schmeckten auch die Cocktails an der dicht umlagerten Bar. „Wir haben mit 15 Mann das Festzelt aufgebaut“, berichtete Feuerwehrvereinschefin Susanne Merl, die auch die Fäden für die Kerweorganisation in Händen hatte.

Den Kerwesamstag läutete der SV Vorwärts Bobstadt ein. Im Kerwe-Fußballspiel gegen den TV Lampertheim gingen sie mit 5:3 als Sieger vom Platz. Und das, obwohl sie bereits mit 1:3 zurückgelegen hatten. Dass dies vom Vorsitzenden des SV Vorwärts Marc Merl, der zugleich Kerwevadder ist, in seiner Kerwerede nicht unerwähnt blieb, versteht sich dabei fast von selbst.

Premiere auf der Leiter

Bei seiner Premierenrede, die er von der Leiter im Festzelt hielt, berichtete er im Beisein seiner Kerwecrew mit Witz, Humor und Hintergründigkeit aus das Stadtteilgeschehen. Dabei legte er im Beisein von Bürgermeisterin Bärbel Schader, Ortsvorsteher Uwe Metzner und vielen politischen Vertretern so manchen Finger in die Wunde. So fragte er sich, ob im fast fertigen Mara-Bau auf dem Messplatzgelände wohl die richtigen Leute wohnten und ließ auch den „neuen Aufreger“, das geplante Neubaugebiet „Im Langgewann“, nicht aus. Es grenzt an das Grundstück des Ortsvorstehers, den Merl damit tröstete, dass diese Gebäude sicher „nicht riesig“ würden. Auch die Freiwilligen der Feuerwehr wurden nicht von Merl verschont. So berichtete der Kerwevadder von Irrfahrten eines Löschfahrzeuges und der Erstellung eines Carportes: „Allerdings hat man sich beim Ausmessen, gleich um mehrere Zentimeter vertan!“

Dass darauf natürlich ordentlich getrunken werden musste und Rosi Halkernhäuser ihrem Akkordeon einen kräftigen Tusch entlockte, gehörte ebenso zum Programm wie die laut schwatzende Kerwegäste, die sich wenig um die Rede kümmerten. Diese mussten mehrmals zur Ordnung gerufen werden.

Merl ließ aber auch die unsägliche Geschichte über den Bahnübergang in Richtung Hofheim nicht aus und wünschte sich für den Stadtteil auch: „Installiert wenigstens eine Fahrradstation in unseren Kaff, sonst macht ihr euch zum Aff!“. Kritisiert wurde von ihm auch der vermeintlich offene Bücherschrank im Rathaus, der nur unter viel Gemähre zu erreichen ist. Sprichwörtlich eins auf’s Dach bekamen auch die Jugendlichen, die im vergangenen Jahr bei der Kerwe randaliert hatten. Und auch der Arbeitskreis Dorfgeschichte, der sich an den Kerwesitzungen nicht beteiligt hatte und deshalb auch nicht mitmachte, wurde nicht von ihm verschont. Dass die Kerwe „unser“ war und bleibt, wurde dabei lautstark unterstrichen. Nach entsprechender Weihe, bei der die Zuschauer in den ersten Reihen dieses Mal vom Kerwevadder eine unfreiwillige Dusche bekamen, wurde mit vereinter Kraft der Kerwebaum samt Kranz unter dem Beifall des Publikums aufgehängt.

Unter den Zuschauern war auch Sonnenbotschafterin Saskia I. die ihren Job an diesem Tag wohl nicht so ganz richtig erledigt hatte. Dafür wurde es am dritten Tag der Kerwe mit dem Wetter wieder besser (wir werden noch berichten).

