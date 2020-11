Kerzen entzündet

Bürstadt.Gleich zwei Veranstaltungen gab es kürzlich in der Evangelischen Kirchengemeinde. Zum einen traf sich der Konfirmandenkurs aus Bürstadt und Bobstadt auf dem Friedhof in Riedrode. Da der Kurs seit November digital stattfindet, freuten sich die Jugendlichen, sich persönlich zu sehen – mit Maske und Abstand. Pfarrerin Johanna Gotzmann und Pfarrer Rainer K. Heymach erklärten, welche verschiedenen Grabarten es gibt. Dann durfte jeder eine Grabkerze entzünden und als Gruß zum Ewigkeitssonntag auf ein Grab einer Person stellen, dessen Vornamen oder Geburtstag gleich ist. Am Buß- und Bettag wurde in der evangelischen Kirche in Bürstadt ein Friedensgebet mit Elementen von Taizé gefeiert. Kerzen erfüllten den Kirchenraum mit stimmungsvollem Licht (Bild). Unter dem Thema „Umkehr zum Frieden“ standen Lieder von Julia Franck (Orgel und Gesang), unterstützt von Melanie Brenner mit der Querflöte, die abwechselnd zwischen Texten und Gebeten von Pfarrerin Johanna Gotzmann in der Kirche erklangen. red

