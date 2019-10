Kilian-Engert erste Wahl

Bürstadt.Die Bürstädter CDU nominiert Julia Kilian-Engert (Bild) als neue Parteivorsitzende. Das gibt der Stadtverband bekannt. Die Jahreshauptversammlung findet am Montag, 18. November, um 19.30 Uhr im Vereinsheim des MGV Sängerlust statt.

Schon zu Jahresbeginn, unmittelbar nach seiner Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Hessischen Landtag, hatte Bürstadts CDU-Chef Alexander Bauer (Bild) angekündigt, vor Ort kürzer treten zu wollen. Nach zwölf Jahren als Fraktionsvorsitzender hatte er 2013 die Parteiführung von Ewald Stumpf übernommen. Jetzt will er das Amt des CDU-Vorsitzenden „in jüngere und weiblichere Hände übergeben“. Dementsprechend wurde der Einladung an die gut 180 Parteifreunde zur Mitgliederversammlung ein Vorschlag zur künftigen Neubesetzung beigefügt.

Für die anstehenden Neuwahlen wird Julia Kilian-Engert als neue Stadtverbandsvorsitzende empfohlen. Die 36-jährige gelernte Einzelhandelskauffrau ist bereits seit einigen Jahren Bauers Stellvertreterin, seit 2016 sozialpolitisch engagierte Stadtverordnete und seit zwei Jahren auch im Vorstand der CDU Bergstraße und der Frauen-Union aktiv. „Julia Kilian-Engert war als Mitarbeiterin in der Presseabteilung der CDU-Landtagsfraktion tätig und ist als Wahlkreisunterstützung in der CDU-Geschäftsstelle in Heppenheim auch bestens in der CDU vernetzt“, so Bauer.

Als neue Stellevertreterin soll die 25-jährige Lena Molitor aus den Reihen der Jungen Union fungieren. In dem Besetzungsvorschlag soll Reinhold Tremmel vom Beisitzer in die Parteiführung wechseln und der langjährige Stadtrat Herbert Röchner weiterhin Co-Vorsitzender bleiben. Alexander Glanzner will Schatzmeister und Désirée Held Schriftführerin bleiben. Neben sechs Beisitzern soll künftig Walter Wiedemann als Mitgliederbeauftragter fungieren. „Dieser Wahlvorschlag wird der Mitgliederversammlung vorgelegt und entsprechend erläutert “, betont Bauer. red (Bild: CDU/Nix /A)

