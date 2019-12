Kinder bedanken sich mit einem Kuchenherz

Bürstadt.Die Kinder der Kita Arche Noah warteten ungeduldig auf ihre Gäste. Hatten sie doch für die Vorstandsdamen des Künstlervereins Bürstadt (KVB) am Vortag gemeinsam einen Schokoladen-Apfelkuchen in Herzform gebacken und ihn mit viel Puderzucker bestäubt.

Damit wollten sie sich bei der KVB-Vorsitzenden Ingeborg Gärtner-Grein, bei Rechnerin Martina Rauch und den Beisitzerinnen Monika Brenner und Doris Hilsheimer für eine Spende über 300 Euro bedanken. Riesengroß wurden ihre Augen jedoch, als mit dem Damen-Quartett auch noch der Nikolaus zur Tür hereingestapft kam. Der hatte ganz schön zu schleppen, so schwer war der Sack, in dem sich allerlei Spielzeug befand. Mit strahlenden Augen hießen die Kinder die Gäste willkommen und sangen den Advents-Hit „In der Weihnachtsbäckerei.. Die Kleinen freuten sich über Tütenlichter und Sterne zum Basteln. Aber auch kleine Stempel, Sandbackformen und Mini-Spielzeug wurden voller Bewunderung in Empfang genommen.

„Die Spielsachen haben wir von der Wirtschafts- und Gewerbevereinigung bekommen“, berichtete Gärtner-Grein. Dagegen stammt die Spende aus dem Erlös der gut besuchten Oster- und Adventsausstellungen, die im Bürgerhaus stattgefunden hatten. „Mit dem Geld werden wir wohl Spielsachen anschaffen“, erklärte die stellvertretende Kita-Leiterin Tina Kissel. Die Kinder hatten schon einige Ideen. So wünschte sich Elvin eine Puppe und Jonathan wollte einen Dinosaurier. Doch ganz oben auf dem Wunschzettel stand die Erweiterung des Playmobil-Piratenschiffs.

Danach stand eine Spendenübergabe in der Kita Zwergenwald auf der Geschenke-Tour der KVB-Damen. Und auch der Nikolaus spannte noch einmal seine Rentiere an, um auch dort neben der finanziellen Spende ein paar Geschenke abzuliefern.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.12.2019