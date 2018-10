Kinder entdecken Igel und Hummeln

Bürstadt.Die Kindergruppe des Naturschutzbundes Bürstadt trifft sich am kommenden Samstag, 3. November, von 10 bis 12 Uhr mit ihren Gruppenleiterinnen auf dem Nabu-Gelände gegenüber der Naturoase in Bürstadt. Kinder zwischen sechs und zehn Jahren haben die Möglichkeit, Einblicke in die Natur zu nehmen. Sie werden ein Igelhaus bauen und erfahren, wie eine Igelfutterstelle aussieht. Sie lernen, was die Tiere fressen dürfen und was sie nicht vertragen.

Als zweites Thema werden die Kinder den Lebenskreislauf der Hummel kennenlernen und Futterpflanzen für die Insekten pflanzen. Das Angebot ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Für Nachfragen steht Gerlinde Korbus unter der Telefonnummer 06206/580 37 54 oder per E-Mail an rkorbus@gmx.de zur Verfügung. red

