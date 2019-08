Kinder erhalten Fahrchips

Bobstadt.Kurz nach der Ferienzeit in Schule und Kindergarten steht wieder die Kerwe in Bobstadt an: Sie beginnt am Freitag, 16. August, ab 16 Uhr und geht über das ganze Wochenende. Wie in den Vorjahren haben Kindergarten- und Schulkinder aus Bobstadt Freifahrt-Chips bekommen – gesponsert vom Riedroder Schausteller Markus Schneider und dem Ortsbeirat.

Ein Höhepunkt des Kerwetreibens werde die Schiffschaukel sein. Ortsvorsteher Uwe Metzner (Grüne) freut sich, dass das altbekannte Fahrgeschäft ökologisch mit Muskelkraft betrieben wird und seit Ende des 19. Jahrhunderts zu Jahrmärkten gehört. Diese Attraktion werde nicht jedes Jahr in Bobstadt aufgestellt.

Die Bobstädter Kinder freuten sich sehr über die gut 200 geschenkten Chips, die in der zweiten großen Pause auf dem Schulhof der Astrid-Lindgren-Schule übergeben wurden. Vom gegenüberliegenden Pater Kolbe Kindergarten waren einige Kinder mit Erzieherinnen gekommen, um für die Kleineren die Fahrchips entgegenzunehmen.

Dank der Organisatoren

Alle Kinder bedankten sich bei den Organisatoren der Kerwe, an deren Spitze Susanne Merl, Sebastian Kaiser und Werner Klag den Dank entgegennahmen. Da es am Freitag und Samstag nicht regnen soll, hoffen sie auf viele Besucher auf dem Kerweplatz. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.08.2019