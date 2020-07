Kinder feiern Kommunion

Der Regenbogen spannt sich über die Kommunionkinder. © Lemmert

Biblis/Groß-Rohrheim.„Im Zeichen des Regenbogens – Gott macht Dein Leben bunt“ heißt das Motto der Erstkommunion, die ursprünglich für den 19. April geplant war. Die Pfarrgruppe Biblis, zu der auch Groß-Rohrheim gehört, will nun diese Feier nachholen. Seitens des Bischöflichen Ordinariats wird davon ausgegangen, dass längerfristig keine größeren Feiern – wie bei einer Kommunion – möglich sein werden.

In der Dienstanweisung des Generalvikars vom 2. Juni heißt es: „Kommunionfeiern sind in kleinen Gruppen durchzuführen, im Rahmen der Vorgaben, die auch für alle anderen Gottesdienste gelten“. Deshalb haben sich die Verantwortlichen der Pfarreien entschlossen, die Kommunionfeier für die jeweilige Gruppe mit ihren Katechetinnen stattfinden zu lassen.

Sieben Angehörige pro Kind

Die Anzahl der Plätze in der Kirche ist begrenzt auf maximal 84 Personen pro Gottesdienst. Derzeit geht die Pfarrgruppe davon aus, dass bei einer Gruppengröße von zehn Kommunionkindern maximal sieben Familienangehörige teilnehmen können. Dazu kommen noch der Pfarrer, der Organist sowie die Kommunionhelfer und die Lektoren. Die schriftliche Voranmeldung zum Gottesdienst erfolgt über das Pfarrbüro. Dafür werden die Namen, Adressen und Telefonnummern aller Familienangehörigen benötigt.

Am Samstag, 29. August, um 9.30 Uhr probt die Gruppe Nitsch/ Buchmann in Biblis. Um 11.30 Uhr ist dann die Gruppe Fey/Hahn an der Reihe. Am Sonntag, 30. August, wird dann um 9.30 Uhr die Erstkommunion der Gruppe Nitsch/Buchmann in Biblis gefeiert. Um 11.30 Uhr folgt in Biblis die Erstkommunionfeier für die Gruppe Fey/Hahn. Am Samstag, 5. September, findet um 9.30 Uhr die Probe für die Erstkommunion der Gruppe Kissel/ Reis in Biblis statt. Im Anschluss probt um 11.30 Uhr die Gruppe Reis/Götz-Viola. Am Sonntag, 6. September, feiert dann um 9.30 Uhr die Gruppe Kissel/Reis ihre Erstkommunion in Biblis. Die Gruppe Reis/Götz-Viola hat um 11.30 Uhr ihre Erstkommunionfeier. red

© Südhessen Morgen, Montag, 06.07.2020