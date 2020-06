„Kinder freuen sich riesig“

Bürstadt.Elf Wochen kein Kindergarten – für viele Jungen und Mädchen in der Region hat sich die Corona-Pause ins Unendliche gezogen. Ab sofort geht es für die meisten wieder los. Auch die katholische Kita St. Peter in Bürstadt ist in den „eingeschränkten Regelbetrieb“ gestartet. In fünf streng getrennten Gruppen dürfen die Kleinen hier wieder spielen, toben und basteln. Und vor allem ihre schmerzlich

...