Kinder freuen sich über ihren neuen Bücherraum

Bobstadt.Die alte Bibliothek in der Astrid-Lindgren-Schule (ALS) war bis vor zwei Jahren in einem Putzraum eines Pavillons untergebracht: viel zu eng und nicht zeitgemäß. Nun dürfen sich die Grundschüler ab sofort über einen neu gestalteten Bücher- und Medienraum im ersten Stock freuen, der mit neuen Möbeln ausgestattet ist. So finden die Kinder im „Takatukaland“ etwa tausend Medien.

Mit finanzieller Hilfe des ALS-Fördervereins konnte ein PC-Programm angeschafft werden. Dazu hatte Lehrerin Ingrid Fehr die Vorarbeit geleistet und alle vorhanden Bücher in das Programm eingepflegt. Statt veralteter Ausleihtechnik mit Karteikarten ist die Bücherei nun auf dem neusten Stand.

Bei einer kleinen Einweihungsparty, an der auch die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz, Bürgermeisterin Bärbel Schader, Susanne Grimm von der Schülerbetreuung und Vertreter von Elternbeirat und Förderverein teilnahmen, lobte Schulleiterin Susanne Kaul ihr Kollegium, das sich um die räumliche Gestaltung als auch die konzeptionelle Ausstattung gekümmert hatte. „Diese Arbeit wird fortgesetzt“, erklärte Kaul.

Auch über die gute Zusammenarbeit mit dem Kreis, der für den neuen Medienraum 20 000 Euro zur Verfügung gestellt hatte, war sie dankbar – und auch für einen weiteren Spendenbetrag über 200 Euro vom Förderverein. Er soll zur Anschaffung neuer Bücher verwendet werden.

Neben Regalen und Tischen, an denen auch mit dem PC gearbeitet werden kann, laden eine Couch und ein „Lümmelsack“ zum Lesen ein. Hierhin verzogen sich nicht nur einige Ehrengäste, sondern auch ein paar Schüler. Sichtlich zufrieden ließen sie sich mit „Lotta“ von Diana Stolz in die kunterbunte Welt der Worte entführen.

Gemeinsam gesungen

Hatte der Schülerchor zum Auftakt im Schulhof noch enthusiastisch „Alle Kinder lernen lesen“ und „Lesen heißt auf Wolken gehen“ vorgetragen, so sangen auch die Gäste beim ALS-Erkennungslied „Hey, Pippi Langstrumpf“ kräftig mit. Und weil der Tag zum Lernen in den Klassenzimmern eigentlich viel zu schade war und die Sonne mit den Kindergesichtern um die Wette strahlte, verzogen sich die Kids mit ihren Lehrern in gemütliche Ecken und bekamen vorgelesen.

Da kümmerte es die Schüler wenig, dass der Umbau des Schulhofes, der mit 250 000 Euro budgetiert ist, einer Baustelle glich. Viel mehr freuten sie sich darauf, dass sie jetzt jeweils donnerstags und freitags in der ersten großen Pause neue Schmöker ausleihen können. „Mit Elternhilfe möchten wir dies auch an allen anderen Wochentagen organisieren“, zeigte sich Schulleiterin Susanne Kaul zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.09.2019