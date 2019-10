Kinder lernen Kirche kennen

Bürstadt.„Wir entdecken die Kirche St. Peter“: Unter diesem Motto steht der Minigottesdienst am Sonntag, 20. Oktober, um 10.30 Uhr in der Kirche St. Peter in Bürstadt. Die Gruppe wird besondere Orte in der Kirche betreten und schauen, welche Bedeutung das hat. Der Gottesdienst beginnt auf der Empore bei der Orgel. Die Kinder hören eine Bibelgeschichte beim Ambo und beten miteinander bei der Marienfigur und im Altarraum. Eingeladen sind kleinere Kinder gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern. Parallel zum Minigottesdienst findet in St. Peter die Einführung der neuen Messdiener beim Familiengottesdienst statt. Dort spielt die Band Gen Spirito. red

