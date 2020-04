Kinder malen Bilder für die katholische Kirche St. Michael

Bürstadt.Bunte Ostereier in allen Farben und jede Menge Häschen sind zurzeit in der Bürstädter Kirche St. Michael zu sehen. Küsterin Anja Reischert hat am Samstag für Ostern alle Bilder aufgehängt, die kreative Jungen und Mädchen gemalt haben. Schon zum zweiten Mal hatte Anja Reischert zu einer Mal- und Bastelaktion aufgerufen. Zum Palmsonntag konnte sie bereits mehr als 30 kleine Kunstwerke in den Bankreihen aufhängen. Jetzt kamen noch einige mehr dazu. Mit den Bildern will die Küsterin etwas Leben und Farbe in die Kirche bringen – sehr zur Freude der Gläubigen, die dem Gotteshaus am Osterwochenende einen Besuch abstatteten. sbo (Bild: Berno Nix)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 14.04.2020