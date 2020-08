Kinder sollen 2024 einziehen

Bürstadt.Für 75 Jungen und Mädchen soll der neue Kindergarten auf dem Bildungs- und Sportcampus Platz bieten. Ende des Jahres 2023, spätestens 2024 dürfen die ersten Kinder einziehen. So sieht es zumindest die Zeitschiene vor, die Frank Bornmann vom Planungsbüro Drees & Sommer im Bürstädter Sozialausschuss vorgestellt hat.

Wie die neue Einrichtung aussehen soll, ist allerdings noch völlig offen. Mit einem Teilnahme-Wettbewerb will die Stadt dazu einladen, gute Ideen und neue Konzepte vorzustellen. Anfang September soll dazu die Ausschreibung veröffentlicht werden, kündigt Bornmann an. Fest steht der große Schwerpunkt: Bewegung soll eine Hauptrolle spielen – „und zwar innen wie außen“, erläutert Bornmann. Das heißt: Nicht nur in den Kita-Räumen sollen die kleinen Bewohner zum Hüpfen, Toben und Rennen eingeladen werden. Auch die Außenanlagen des Bildungs- und Sportcampus – wie beispielsweise das Wasserspiel – dürfen die Kinder in Beschlag nehmen.

Trotzdem gibt es auf jeden Fall eine klare Abtrennung zum gesamten Gelände, wie Bornmann auf die Nachfrage von Reinhold Tremmel (CDU) versichert. „Da gibt es klare Vorgaben.“

Nach dem Ideenwettbewerb sollen drei bis fünf Büros in die engere Auswahl kommen. Dann erst wird entschieden, welche Form der neueste Bürstädter Kindergarten annehmen soll. Mitte 2022 könnten die Arbeiten beginnen. Der Platz für das Gebäude ist allerdings schon lange reserviert: Ganz am Ende des Geländes, in der Nähe der B 47, soll der Kindergarten entstehen.

Baukosten: 2,2 Millionen Euro

Etliche Weichen sind gestellt, was Wegeführung und Erschließung betrifft. Auch im Energiekonzept für das Gelände ist der Bau bereits mitbedacht. Das Geld steht ebenfalls bereit: Das Land Hessen übernimmt zwei Millionen Euro, der Eigenanteil der Stadt beträgt zehn Prozent und damit rund 200 000 Euro. „Der Förderbescheid ist bereits eingetroffen“, berichtet Bornmann. Bis spätestens 2025 muss alles fertig und abgerechnet sein. „Bis dahin ist ausreichend Spielraum“, macht er deutlich.

Vorgesehen sind zunächst drei Gruppen mit jeweils 25 Kindern ab drei Jahren. „Bei Bedarf ist das aber alles auch multifunktional veränderbar“, ergänzt Bürgermeisterin Bärbel Schader. So könnten auch Jungen und Mädchen unter drei Jahren aufgenommen werden. Oder auch die Einrichtung um eine Gruppe erweitert werden. Zu den insgesamt hundert Plätzen könnte dann eine weitere Gruppe in der Kita Sonnenschein kommen. „Auch hier würden wir bei Berdarf erweitern“, macht Bärbel Schader deutlich. Damit wäre es möglich, das Angebot in Bürstadt um 125 Plätze aufzustocken.

Zwar seien die Jungen und Mädchen, die den Bewegungskindergarten einmal besuchen, noch gar nicht geboren. Allerdings ließen sich anhand der künftigen Stadtentwicklung durchaus Prognosen ableiten, rechnet die Rathaus-Chefin vor. Nach einer neuen Wohnbebauung auf dem Oli-Gelände und einer stärkeren Verdichtung der Innenstadt sei mit einem kräftigen Zuwachs zu rechnen.

„Wir bauen den Kindergarten, weil wir ihn brauchen“, betont Franz Siegl, Vorsitzender der SPD-Fraktion. Die geplante Einrichtung sei nicht überdimensioniert, und auch die Kosten schätzt er als „sehr günstig“ ein. Und da es nach jetzigem Stand keine Erweiterungsmöglichkeit für den Bobstädter Kindergarten gibt, sieht er den Bedarf für die zusätzlichen Plätze durchaus als gegeben.

Die Trägerschaft bleibt in den Händen der Stadt. Als Alternative hätte sich Bärbel Schader allein den Landessportbund vorstellen können. „Ansonsten machen wir das lieber selbst“, erinnert sie an die Entscheidung des Parlaments. Tatsächlich sei es schwierig, einen Träger zu finden, der das Bewegungskonzept auch in gewünschter Weise umsetzt.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.08.2020