Bürstadt.Im Slalom um Hütchen laufen, die Koordinationsleiter auf dem Boden entlang trippeln – so gestaltet sich der erste Teil des Aufwärmtrainings im Rahmen der Ferienspiele beim TC Bürstadt. Nach einer kurzen Begrüßung durch Fritz Baierle und Fernando Vargas, Trainer des TC, eroberten die 16 Kinder das Tennisfeld.

„Jeder Sportler macht sich erstmal warm“, erklärt Fritz Baierle. Mit verschiedenen Übungen führte er die kinder an den Tennissport heran. Ball und Schläger sind die Grundausstattung, also übten die Ferienspielkinder vor allem den Umgang mit beidem.

„Wichtig ist es, Spaß an Bewegung zu ermöglichen“, so Baierle. Mit kleinen Bewegungsabläufen, dem Werfen und Fangen des Tennisballs, sowie dem Rollen auf dem Boden und anschließenden Stoppen mit dem Fuß, wurde Ballgefühl entwickelt. Durch die Übungen wollte der Verein auch die Koordinationsfähigkeit fördern. Für Spaß und Abwechslung sorgten Lauf- und Wettkampfspiele. Außerdem versprach Baierle eine „Wasserdusche“ an der Sprinkleranlage, um für Abkühlung bei den sommerlichen Temperaturen zu sorgen. Kühle Getränke und ein Mittagessen von der Wirtin der Gaststätte „Zum Olymp“ sorgten für das leibliche Wohl.