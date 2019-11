Kinder und Jugendliche kochen gemeinsam

Bürstadt.„Kartoffeln und Zwiebeln schälen und fein reiben. Eier, Salz und Mehl hinzufügen, verrühren und in einer geölten Pfanne dann große Kleckse beidseitig schön goldbraun braten“, so lautete das Rezept am Kochtag im Jugendhaus Bürstadt. Diesmal standen Kartoffelpuffer auf dem Plan, welche von den Kindern und Jugendlichen mit großem Spaß angerichtet wurden. An jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat wird im Jugendhaus gekocht, das Angebot ist für die Teilnehmer kostenlos.

Die Einrichtung bietet für die jungen Besucher einen offenen Jugendtreff an, einen Sozialraum, in dem sie ihre Interessen, Fähigkeiten, Wünsche und Vorlieben einbringen, erproben und sich entfalten können. „Manche kommen vorbei und spielen Billard, andere lesen in der Bücherecke ein Buch, die jüngeren Kinder Basteln gerne oder nutzen die Gesellschaftsspiele. Die Jugendlichen ziehen sich in den Chillbereich im ersten Stock zurück, wo sie ihre Musik hören und sich unterhalten können“, zählt Ralph Dobner einige Möglichkeiten des Jugendhauses auf.

Als Teamleiter ist Dobner seit Jahren eine feste Größe im Team der Sozialagentur Fortuna, die das Jugendhaus für die Stadt Bürstadt seit September 2018 betreut. Das niederschwellige Angebot schafft für Kinder und Jugendliche nicht nur einen offenen, frei gestaltbaren Sozialraum, sondern fördert auch die Beteiligung an bestimmten Aktivitäten. „Das gemeinsame Kochen, das zwei Mal im Monat angeboten wird, kommt bei unseren Besuchern sehr gut an.“, berichtet Dobner. Im Mittelpunkt steht hier nicht das Essen, sondern die Gemeinschaftsaktion mit Synergieeffekten. Jeder Teilnehmer übernimmt eine Aufgabe, zusammen wird gekocht, der Tisch gedeckt, gegessen und alles aufgeräumt. „Beim Kochen herrscht eine tolle Atmosphäre, die Teilnehmer tauschen sich aus, achten aufeinander und lernen zudem den Umgang mit Nahrungsmittel und Küchenutensilien“, so Ralph Dobner. Wenn ein Teilnehmer gerne mitessen, aber nicht mitkochen möchte, dann übernimmt dieser etwa das Tischdecken, so bringen sich alle nach ihren Interessen und Möglichkeiten ein. Die Kinder und Jugendlichen überlegen sich meist schon vorher, was sie am Kochtag anrichten möchten und bereiten sich vor, bringen etwa die entsprechenden Rezepte mit oder eine Einkaufsliste. Die benötigten Nahrungsmittel werden eingekauft, gerne auch mit den Kindern und Jugendlichen zusammen. „Letztes Mal gab es Kartoffelpuffer. Wir kochen immer frisch, bei uns kommt keine Tiefkühlpizza in den Ofen“, betont Dobner und erzählt schmunzelnd, dass die Teilnehmer erstaunt waren, wie viele Kartoffeln sie schälen mussten und dass das Reiben der Kartoffeln zeit- und kraftaufwendig war. Umso stolzer und zufriedener seien sie dann mit dem Ergebnis gewesen, zumal es allen schmeckte.

Das Jugendhaus Bürstadt, in der Nibelungenstraße 199a, hat immer dienstags, donnerstags und freitags von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Die Kochtage finden am ersten und dritten Donnerstag statt, das nächste Kochen erfolgt am Donnerstag, 21. November. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 13.11.2019