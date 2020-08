Bobstadt. Strahlend blau spannt sich der Himmel mit einzelnen Wölkchen und leuchtender Sonne über dem Eingang: Wenn die Kinder ihre Kita Pater Maximilian Kolbe in Bobstadt am Dienstag wieder besuchen, werden sie staunen. Von der hässlichen Betonmauer am Geländer ist nichts mehr zu sehen - ganz im Gegenteil: Dort blühen nun Blumen in leuchtenden Farben. Der Graffiti-Künstler Jascha Held vom

...