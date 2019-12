Kinder werden zu Lesehelden

Bürstadt.Bücher sind toll, Lesen ist spannend und in einer Bücherei gibt es hiervon zahlreiche zu entdecken. Das durften die Vorschulkinder der Kindertagesstätten Spatzennest und Zwergenwald aus Bürstadt in den letzten Wochen erleben. Nach Abschluss des Projektes durften sie stolz ihre Lesehelden-Urkunden in Empfang nehmen.

Das Team der Bücherei St. Michael hatte die Kinder zusammen mit ihren Erzieherinnen eingeladen, die Einrichtung an mehreren Terminen kennenzulernen und in die Welt der Bücher einzutauchen. Aus dem Büchereiteam wurde die Aktion von Rosina Prudack, Iris Held und Michael Held als Lesehelden durchgeführt. Neben dem Stöbern in Büchern erfuhren die Kinder, was eine Bücherei ist, was man dort alles finden kann und wie die Ausleihe funktioniert. Daneben wurde gespielt, gesungen und vorgelesen. Bei dem letzten Treffen durfte jedes Kind eine Lesehelden-Urkunde sowie einen Rucksack zum Transport der auszuleihenden Bücher in Empfang nehmen. Während einige der Kinder bereits aktive Nutzer der Bücherei sind, war es für andere der erste Besuch.

Die „Wir-sind-Lesehelden“-Aktion der Bücherei findet im Rahmen eines Projekts des katholischen Borromäusvereins als eines der „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“ statt, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden. Ziel ist die Heranführung von Kindern an Bücher und ans Lesen als Schlüsselkompetenz für Bildung. Seit vielen Jahren nimmt die Bücherei St. Michael an diesem Projekt teil.

Auch die Vorschulkinder der anderen Kindertagesstätten, die in Bürstadt angesiedelt sin, wurden in die Bücherei eingeladen. Das Team freut sich schon auf weitere Lesehelden-Aktionen nach den Weihnachtsferien. red

