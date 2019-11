Kinder ziehen durch Bobstadt

Bobstadt.Zum gemeinsamen Martinsumzug laden die Pfarrgemeinde St. Josef und die Kindertagesstätte Pater Maximilian Kolbe am Freitag, 8. November, in Bobstadt ein. Folgender Ablauf ist geplant: Um 17 Uhr Gottesdienst in der Kirche St. Josef, anschließend Laternenumzug durch Bobstadt. Der Umzug endet auf dem Kirchplatz, wo Lieder gesungen werden und der Abend mit einem gemütlichen Beisammensein bei heißem Tee, Glühwein und Gebäck ausklingt. Gegen 19 Uhr endet die Veranstaltung. Der Erlös der Feier geht zur Hälfte an die Tafel in Bürstadt, und die andere Hälfte geht an die Kita Kolbe für das gewünschte Theaterstück für die Kinder. red

