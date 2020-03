Kinderbetreuung soll auf neue Füße gestellt werden

Bürstadt.Die katholische Kirche will ein Geschäftsträgermodell für die Kindertagesstätten einführen. Was auf den ersten Blick abstrakt klingt, stellte Nathalie Brede vom Bischöflichen Ordinariat nun in einer gemeinsamen Sitzung von Sozialausschuss und Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Kinderbetreuungsbeirat vor.

Die vorgeschlagenen Veränderungen betreffen vor allem die Betriebsführung der Kindertagesstätten. Viele Aufgaben, die bisher von Ehrenamtlichen und von der Kindergartenleitung übernommen werden, sollen nun bei einer hauptamtlichen Kraft gebündelt werden. Das betrifft die Bereiche Personal, Finanzen, Gebäude und Außenanlagen sowie das Leistungsprofil und das Qualitätsmanagement in der Kindertagesstätte.

Das Bischöfliche Ordinariat plant derzeit, die Kindertagesstätten in Bürstadt, Biblis, Viernheim und Lampertheim zusammenzufassen und für diese 13 Einrichtungen eineinhalb Stellen einzurichten. Die Kosten dafür sollen wie die allgemeinen Betriebskosten finanziert werden. Dabei entfallen auf die Kommunen 85 Prozent. 15 Prozent übernimmt die katholische Kirche.

Ursula Cornelius (CDU), die zugleich auch für den Kinderbetreuungsbeirat sprach, konnte diesen Schritt nur begrüßen. Sie ist selbst im Verwaltungsrat für den katholischen Kindergarten in Bobstadt. „Was da derzeit im Rahmen der Umbauarbeiten auf uns zukommt, ist für Ehrenamtliche kaum zu leisten“, erklärte sie. Der Zeitaufwand sei einfach zu hoch.

Auch für Franz Siegl (SPD) ist dieser Schritt und die Übernahme der anteiligen Kosten durch die Kommunen „alternativlos“. Die Kirche kümmere sich im Bereich der Kinderbetreuung kommunale Aufgaben. „Wenn man das will, muss das auch jemand bezahlen“, so Siegl. Und da die Kirche weiterhin 15 Prozent der Kosten trage, profitiere die Stadt auch. Er regte sogar an, die Stadt solle den Kindergarten Regenbogen in Riedrode und die Arche Noah in Bürstadt komplett in städtische Trägerschaft übernehmen. Eine Beschlussempfehlung zu dem Modell gibt es erst in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 10. März. kur

