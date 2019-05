Kinderchor eröffnet Fest der Sänger

Bürstadt.Der MGV Harmonie Bürstadt lädt am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Mai, zum zweiten Waldgartenfest rund ums Vereinsheim in der Waldgartenstraße ein.

Seit Wochen kümmert sich der Vorstand um die Vorbereitungen und hat für beide Tage ein kleines Programm zusammengestellt, Getränke bestellt und über das Angebot an Speisen diskutiert. Jetzt beginnt die heiße Phase: Bereits ab Samstag, 18. Mai, schaffen die Mitglieder auf dem Vereinsgelände die ersten Vorarbeiten, ehe der Aufbau von Zelten, Getränkeständen, Bühne und mehr beginnt. Das wird nach der Straßensperrung am Donnerstag, 23. Mai, ab 17 Uhr, passieren.

Eröffnet wird das Waldgartenfest am Samstag, 25. Mai, 17 Uhr, mit einem Auftritt des Kinderchors der Harmonie unter der Leitung von Michael Held. Am Abend steht die Liveübertragung des DFB-Pokalendspiels im großen Saal des Vereinsheims an. Am Sonntag, 26. Mai, geht es um 10 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen weiter. Mehrere Aktiven des Vereins wollen die Gäste bis etwa 13 Uhr unterhalten. Gegen 14 Uhr tritt die Tanzgruppe „Riwwelkigelscher“ auf.

An beiden Tagen gibt’s ein großes Speisenangebot mit Kochkässchnitzel, Bratwurst, Hamburgern und Flammkuchen. Am Samstagabend ist zudem eine Cocktailbar geöffnet, und am Sonntagnachmittag steht ein reichhaltiges Kuchenbuffet bereit. Kleine Gäste können sich auf der Hüpfburg austoben, und es werden einige Spiele angeboten.

Die Verantwortlichen des MGV Harmonie Bürstadt hoffen auf einen wohlgesonnenen Wettergott, damit die zweite Auflage des Waldgartenfestes ein Erfolg wird. Fell

