Kindergärten und Schulen bleiben auf

Bürstadt.Bürgermeisterin Bärbel Schader teilte am Ende der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusssitzung mit, dass die Schulen und Kindergärten in Bürstadt weiter geöffnet bleiben, obwohl sich gerade in letzter Zeit die Covid-19-Fälle explosionsartig ausgebreitet hatten. „Wir haben das mit dem Gesundheitsamt und dem Jugendamt im Kreis abgesprochen“, so Schader. Es sollen noch weitere Schüler, Lehrer, Klassen und Gruppen getestet werden. Wenn ein Geschwisterkind bereits in Quarantäne ist, sollen auch die übrigen Familienmitglieder zuhause bleiben und sich testen lassen, so der Wunsch der Bürgermeisterin. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 03.12.2020