Kindergottesdiensteim Grünen

Bürstadt.An Christi Himmelfahrt konnten die Familien der Kommunionkinder im Pfarrgarten von St. Peter nach längerer Gottesdienst-Pause wieder gemeinsam feiern. Nach Voranmeldung und mit zahlenmäßiger Begrenzung kamen die Familien und holten sich eine Klappbank, um sich mit entsprechendem Abstand zur nächsten Familie einen lauschigen Platz im Grünen zu suchen. Die Gemeindereferenten der katholischen Pfarrgruppe Bürstadt gestalteten einen kompakten Gottesdienst bei strahlendem Sonnenschein. Unter anderem mit einem kleinen Quiz, Bibeltexten, Gebeten und Fürbitten, die die Kinder vortrugen, sowie eingespielter Musik zum Mitsummen.

Ab sofort werden an allen Sonntagen bis zu den Sommerferien Wortgottesdienste für Familien mit Kindern angeboten. Am 31. Mai sind Kindergarten- und Kleinkinder mit ihren Familien zu einem Pfingst-Mini-Gottesdienst zum Thema „Feuer“ eingeladen. Weitere Gottesdienste werden für Familien mit Schulkindern am 14. und 28. Juni angeboten. Ebenso finden Gottesdienste für Familien mit jüngeren Kindern am 21. Juni und für die Firmlinge am 7. Juni statt. Die Veranstaltungen werden im Pfarrgarten von St. Peter gefeiert – bei Regen in der Kirche St. Peter.

Zur Anmeldung und bei Rückfragen zu den Wortgottesdiensten für Familien können sich Interessierte per E-Mail an die Gemeindereferenten Iris und Michael Held wenden: gemeindereferenten.held@pfarrgruppe-buerstadt.de oder unter der Telefonnummer 06206/70 73 44 das Gespräch suchen. Weitere Informationen finden Interessierte auch unter pfarrgruppe-buerstadt.de. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.05.2020