Kindergruppe säubert Nistkästen

Bürstadt.Der letzte Vogelnachwuchs hat die Nistkästen bereits im September verlassen. Der Herbst ist für die Nistkastenreinigung die ideale Zeit, weil die Kästen jetzt noch weitgehend frei von Nachmietern sind. Nun gilt es, die Kästen zu kontrollieren und zu reinigen, damit die Vogelbrut im kommenden Jahr die Kästen wieder neu besetzen können. Die NABU-Kindergruppe Bürstadt trifft sich deshalb am Samstag, 16. November, um 10 Uhr mit dem Fahrrad an der Tiergarten-Schneise, also Wasserwerkstraße in Richtung Waldparkplatz, erster Weg links in den Wald. Es wäre schön, wenn auch Eltern bei der Aktion mitmachen. Gut wäre, wenn die Teilnehmer eine kleine Spachtel mitbringen. Nachfragen beantwortet Gerlinde Korbus unter der Telefonnummer 06206/580 37 54 oder per E-Mail an rkorbus@gmx.de. Sie freut sich mit ihren Mitstreiterinnen auf eine rege Teilnahme. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.11.2019