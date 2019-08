„Kinderkram“ der Pusteblume

Immer viel los: beim Basar der Kita Pusteblume in Biblis. © str/A

Biblis.Das Basarteam der Kindertagesstätte Pusteblume Biblis lädt am Sonntag, 15. September, von 13 bis 15.30 Uhr wieder zu ihrem sortierten Basar „Kinderkram“ ein. Dieser findet bereits zum zehnten Mal statt und öffnet seine Pforten im Bibliser Bürgerzentrum, Darmstädter Straße 4.

Schwangere dürfen bereits ab 12.30 Uhr kommen und nach Schnäppchen suchen. Verkauft werden Kinderkleidung, Erstausstattungen, Spielzeug, Fahrzeuge und alles rund um das Kind. Während des Basars wird zudem eine Kinderbetreuung angeboten, damit sich interessierte Besucher in aller Ruhe alles anschauen können. Außerdem gibt es wieder ein Tagescafé mit leckeren Kuchen und Torten. Wie immer kommt der Erlös aus dem Basar und der Cafeteria der Kindertagesstätte Pusteblume zugute.

Die persönliche Anmeldung für Verkäufer findet am Montag, 26. August, von 18 bis 19 Uhr in der Kindertagesstätte Pusteblume, Viktoriastraße 6, in Biblis statt. Am Dienstag, 27. August, ist die Anmeldung zudem per E-Mail an kinderbasar.biblis@gmail.com möglich. Helfer können sich ab sofort unter der genannten Mailadresse anmelden.

Für den Basar werden noch Helfer gesucht, diese können sich über kleine Vorteile freuen: Sie erhalten pro Verkäufernummer 20 Verkaufsetiketten mehr und können schon vor der Öffnung des Basars einkaufen gehen. str

© Südhessen Morgen, Samstag, 31.08.2019