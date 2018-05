Anzeige

Dank an Helfer und Spender

Einrad-Artistin Hannah Rück, ein echtes Feuerwehr-Kind und mittlerweile in der Jugendfeuerwehrabteilung zu Hause, überbrachte die Olympische Flamme. Nicole Held brachte das Holz in der Feuerschale zum Brennen. Mit „Lasset die Spiele beginnen“ startete das besondere Spektakel, das von sportlichen Leistungen, kameradschaftlichem Miteinander, Geschicklichkeit und jeder Menge Spaß begleitet war. „Wir selbst müssen keine Spiele beaufsichtigen“, erklärte Held. Den Part des Gastgebers übernahm die Kinderfeuerwehr aus Bobstadt. An ihrer Spielstation mussten sich die Kleinen in eine Feuerwehrmontur hineinarbeiten, einen Schlauch aufnehmen und das in Flammen stehende Brandhäuschen löschen.

Dabei rutschten den Kids die viel zu langen Ärmel immer wieder über die Hände und die Hosen der Einsatzkräfte entpuppten sich als wahre Stolperfallen. Anfeuerungsrufe schallten von der Wiese herüber. Hier zogen viele Kinder ein Teammitglied, das gemütlich auf einer Plastikschale saß, durch einen Parcours. Dort galt es, eine Wippe zu überfahren und einen Slalomkurs zu bewältigen. „Kopf einziehen“ hieß die Devise, als es unter Biertischen hindurch ging.

An einer anderen Station arbeiteten Kinder Hand in Hand und zwängten einen Ball durch einen Feuerwehrschlauch. Erfrischung brachte ein Spiel mit dem Ball, der mittels eines Wasserstrahls eine schräg aufgestellte Rampe hinauf befördert werden musste. In ihren neuen, leuchtend türkisen T-Shirts legten sich die „Feuerstrolche“ beim Leinbeutelwerfen mächtig ins Zeug.

In der Fahrzeughalle war Filigranarbeit beim Turmbau gefragt, und auch ein Gedächtnisspiel forderte die Kinder heraus. „Der Sieger bekommt den Wanderpokal und das Goldene Buch, das ebenfalls wandert“, erklärte Nicole Held. Dazu bekamen die jeweiligen Mannschaftsmitglieder Medaillen zur Erinnerung überreicht. Die besten drei Mannschaften, zu der auch auf dem dritten Platz die Bürstädter gehörten, erhielten ebenfalls einen Pokal für ihre Vitrinen.

Dankbar zeigten sich Held und Reischert nicht nur für die Unterstützung ihrer Kameraden, die auch für die Verpflegung und Getränkeausgabe verantwortlich waren, sondern auch für die zahlreichreichen Zuwendungen vonseiten der Geschäftsleute. Sie hatten viele Extrapreise, wie Bälle oder Holzherzen mit der Inschrift „Ich brenne für die Feuerwehr“, gestiftet hatten.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 30.05.2018