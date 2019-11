Kinos beschäftigen Mundartgruppe

Bürstadt.Mit dem Thema Kino in Bürstädt beschäftigt sich die Mundartgruppe Bäschdädder Babbler am Mittwoch, 27. November, beim nächsten Treffen. Ab 19 Uhr geht’s im Schützenhaus ums Thema „Mär henn emol drei Kinos kadde“. Bei der Veranstaltung geht es um die Kinos Central, Saalbau und Regina, die es früher in Bürstadt gab. Zudem wollen die Babbler über alte Filme aus den ersten Jahren der Kinos und über persönliche Erlebnisse bei Kinobesuchen sprechen. Eingeladen sind alle Interessierten. Wer einen Beitrag abgeben will, kann diesen unter der Telefonnummer 0176/678 71 99 anmelden oder am Abend ganz spontan bringen. red

