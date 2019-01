Kirche braucht mehr Platz für neue Angebote

Bürstadt.Zum Neujahrsempfang hatte die evangelische Kirchengemeinde Bürstadt eingeladen. Viele Gottesdienstbesucher folgten diesem Angebot gern und kamen in den an die Kirche angrenzenden Gemeindesaal. Der schmale, enge Raum war schnell gefüllt. Umso deutlicher wurde die Notwendigkeit, durch einen Umbau eine bessere Raumlösung für die vielfältigen Aktivitäten außerhalb des Gottesdienstes in der Kirchengemeinde zu schaffen.

„Wir bemühen uns schon seit vielen Jahren und haben bereits detaillierte Pläne für bessere räumliche Möglichkeiten, aber die Mühlen der Kirche mahlen sehr langsam“, sagte Pfarrer Rainer K. Heymach. Dennoch lässt sich das Pfarrerteam, zu dem auch Johanna Gotzmann gehört, nicht entmutigen und stellt die Familienarbeit in den Mittelpunkt. „Klar benötigen wir für das, was wir vorhaben, mehr Platz, denn unser Ziel ist es, die Familien in das kirchliche Geschehen stärker einzubinden“, betont Pfarrerin Gotzmann.

Die Kirchengemeinde hat Konzepte zur Renovierung und Veränderung. Doch zur Realisierung gibt es von der Landeskirche noch keine konkrete Entscheidung. Derzeit sind die Räumlichkeiten nach der klassischen Frontalausrichtung geschaffen, die Kirchenbänke stehen hintereinander in Reihen, und auch im Gemeindesaal sind Stuhlreihen angeordnet. Ein aktives Miteinander ist jedoch eher in Kreisform zu erreichen.

Bereits jetzt sind speziell für Eltern und Großeltern mit kleinen Kindern von null bis vier Jahren „Krabbelgottesdienste“ am Nachmittag vorgesehen, und zwar am 24. März und am 25. August. Außerdem sind fünf Familiengottesdienste mit verkürzter Predigt und mehr freier Gestaltung durch die Mitwirkenden geplant. Diese sollen an Ostern am 21. April, beim Gemeindefest am 16. Juni, zur Tauferinnerung am 15. September, beim Erntedankfest am 13. Oktober und an Heiligabend, 24. Dezember, stattfinden. Ein erstes Treffen zur Vorbereitung mit Interessierten ist am Dienstag, 22. Januar, um 19.30 Uhr festgelegt. Wer sich beteiligen möchte, ist zu dieser Veranstaltung im Gemeindesaal der Kirchengemeinde in Bürstadt eingeladen.

Aktuell findet bereits jeden zweiten Samstag im Monat von 9.30 bis 12 Uhr ein Kinder-Kirchen-Morgen für Vier- bis 14-Jährige statt. Außerdem gibt es einen offenen Jugendtreff für Jugendliche ab 14 Jahren, wöchentlich immer donnerstags von 17 bis 19 Uhr. Aus diesem Jugendtreff nehmen drei Jugenddelegierte und ein gewähltes Kirchenratsmitglied an den Sitzungen des Kirchenvorstands teil und entscheiden somit in demokratischer Weise über die Zukunft der Bürstädter Kirchengemeinde.

Dank für ehrenamtliche Arbeit

Auch zahlreiche ältere Kirchenmitglieder sind nach wie vor äußerst aktiv und übernehmen vielfältige ehrenamtliche Aufgaben. Beim Neujahrsempfangs erhielten sie dafür ein großes Dankeschön. Außerdem wurde Manfred Heil für 40 Jahre Mitarbeit im Kirchenvorstand und Kollektendienst ausgezeichnet. Peter Scheibner erhielt für 17 Jahre im Posaunenchor und Wolfgang Görtz für seine Arbeit als Kollektenrechner eine Auszeichnung. Görtz übergibt nun sein Amt nach 15 Jahren an Frieder Herrmann. hg

