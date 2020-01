Kirchenchor bietet offene Proben

Bürstadt.Seit Oktober singt der Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde Bürstadt mit seinem neuen, engagierten Chorleiter Dominic Cerrito. Das Repertoire reicht von ernsten bis zu heiteren, alten bis modernen, getragenen bis flotten Stücken in unterschiedlichen Sprachen und Stilrichtungen. Cerrito betont, dass Kirchenchor nicht mit einem Chor nur für ältere Menschen gleichzusetzen sei. In der Gruppe herrsche ein fröhliches Miteinander der Generationen.

Mit seiner Singfreude will der Chor nun weitere Musikinteressierte anstecken und bietet daher Mitsingprojekte mit offenen Chorproben an. Dabei kann sich jeder unverbindlich sängerisch ausprobieren, den Chor kennenlernen und auch bei anstehenden Chorprojekten mitsingen. Dafür gibt’s gleich zwei Termine: Eine erste offene Probe als Einstieg für Taizé-Lieder ist am Montag, 3. Februar, um 20 Uhr geplant. Das Taizé-Abendgebet steht am Mittwoch, 18. März, um 19 Uhr an. Zudem gibt es eine weitere offene Probe als Einstieg für die Passionskantate am Montag, 9. März, um 20 Uhr. Aufführung ist dann an Karfreitag, 10. April, um 15 Uhr. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.01.2020