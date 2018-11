Kiste bringt Bewegung in die Bärenhöhle

Bürstadt.Im Rahmen der Aktion „Gemeinsam für den Sport“ hat die Schulkindbetreuung Bärenhöhle eine ganze Kiste mit Sportgeräten erhalten. Bürgermeisterin Bärbel Schader bedankte sich im Namen der Stadt Bürstadt bei den lokalen Sponsoren, die dies ermöglicht haben. Federführend für die Aktion ist die Gesellschaft für Sportförderung.

In der Schulkindbetreuung Bärenhöhle in der Schillerschule halten sich die Schüler in manchen Fällen von 7 bis 17 Uhr auf. Da sei es dringend notwendig, dass ihnen Impulse zur Bewegung gegeben werden, so die Bürgermeisterin.

Bürstadt sei auf dem Weg zur gesunden Stadt. Das beginne bereits in den Kindertagesstätten: „Schon die ganz Kleinen von ein bis drei Jahren haben den Drang, sich zu bewegen, und das muss aufgenommen werden“, erläuterte Schader.

Bei der Stadtverwaltung gibt es unter anderem Steharbeitsplätze und sogar die Senioren nebenan im Altenwohnheim haben die Möglichkeit, sich im alla hopp!-Park zu bewegen. In der Anlage können sich aber natürlich vor allem die Kinder ausprobieren, dürfen auch mal fallen und lernen dadurch, sich selbst und die eigenen Kräfte besser einzuschätzen.

Krankheiten vorbeugen

„Es geht darum, Krankheiten langfristig zu vermeiden, indem man sich fit und gesund hält. Damit kann man nicht früh genug anfangen“, erklärte Schader. Besonders die Kinder in der Nachmittagsbetreuung brauchten „Bewegungsverführer“, wie sie in der Kiste ausreichend vorhanden seien. Dazu gehören Bälle, Hula-Hoop-Reifen, Tischtennissets, Staffelstäbe, Frisbee-Scheiben, Ringe und einiges mehr.

Bewegen auf der Straße sei für Schüler nicht mehr ganz so einfach wie früher. Dazu brauche man Räume wie die Schulhöfe oder den Bildungscampus, der bald auf dem Gelände um den TV und den VfR entstehen soll.

Im alla hopp!-Park werden ganze Generationen angeregt, sich gemeinsam zu bewegen. „Es ist schön, zu sehen, wie ein Vater mit seinem Kind das Trampolin benutzt“, berichtete Schader, die aus ihrem Zimmer täglich den Betrieb unten auf der Anlage vor Augen hat.

Auch Jan Ott von der Schulkinderbetreuung bedankte sich bei den Sponsoren für die Kiste. „Wir freuen uns in der Bärenhöhle sehr auf die neuen Sachen“, betätigte er.

Von der Stadt gab es als Dankeschön eine Urkunde für die Spender, die es ermöglichen, das Sport- und Bewegungsangebot zu erweitern und zu verbessern. Die Bürgermeisterin war froh, dass sie bei den Firmen auf offene Ohren gestoßen ist und diese die Aktion unterstützt haben.

