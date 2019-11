Kita-Kinder am Vorlesetag von Schüler-Teams begeistert

Bürstadt.Auch Löwinnen können kompliziert sein, vor allem solche, die lesen können. Denn diese beeindruckt lautes Brüllen und Zähne zeigen nicht besonders. Ein Liebesbrief muss her. Doch was tun, wenn der Löwenherr gar nicht schreiben kann. Mit dieser Geschichte begeisterten vier Grundschüler der Schillerschule die Jungen und Mädchen beim bundesweiten Vorlesetag in der Kindertagesstätte Kunterbunt in Bürstadt.

Insgesamt sieben Gruppen von Viertklässlern lasen einen Vormittag lang den jüngeren Kindern verschiedene Geschichten vor und untermalten das Gehörte mit Bildern, Handpuppen und Kuscheltieren. Die Vorleseaktion in der Kindertagesstätte erfolgte in Zusammenarbeit mit der Abteilung Sprachheilförderung. Hier arbeiten die beiden Lehrerinnen Sina Konradt und Katja Iacubino eng miteinander und freuen sich über die sprachlichen Erfolge der Kinder.

Die Teilnahme und das Vorlesen an einem solchen Tag sei auch für die Viertklässler eine Herausforderung. Im Unterricht gab es eine intensive Vorbereitung, damit die Kinder sich wohlfühlen und mit den entsprechenden Kompetenzen ins Vorlesen gehen. Schließlich bleiben sie mit den Kindergartenkindern während der Vorlesezeit durchaus auch alleine im Raum und organisieren den Ablauf selbstständig.

„Es ist immer toll, wenn Kinder für Kinder vorlesen“, sagte Katja Iacubino. Dies sei für beide Seiten eine Bereicherung und eine besondere Aktion im Schul- oder Kindergartenalltag. „Ein bisschen aufgeregt sind wir schon“, gaben die Viertklässler Lucas, Malaak, Alexa und Micha zu. Sie bildeten eines der sieben Schülerteams, bestehend aus vier bis fünf Kindern, die den jüngeren Kindern vorlasen. Sie hatten sich mit dem Buch „Die Geschichte vom Löwen, der nicht Schreiben konnte“ vorbereitet. „Wir haben hier ein Bild von einem Löwen gemalt, und wir haben Löwen-Stofftiere dabei“, erzählte Malaak, die auch das Vorlesen übernahm. Alexa war für die Fragen zuständig. „Etwa, welchen Namen würden die Kinder dem Löwen geben, oder welche Farbe hat der Löwe“, erklärte sie. So wolle man die Kindergartenkinder einbinden.

Lucas und Micha passten mit auf und waren die Stofftier-Löwenbändiger. Malaak übernahm souverän das Lesezepter. Mit ruhiger, angenehmer Stimme, langsam und deutlich sprach sie mit den Kindergartenkindern und las vor. Zuerst fragte sie alle nach ihren Namen und zeigte ihnen das Löwenbildnis auf der ersten Seite des Buches und die Bilder, die auf den kommenden Seiten abgebildet waren. Hierbei ging sie mit dem Buch von Kind zu Kind, damit alle etwas sehen konnten.

Herausforderung gemeistert

„Daheim lese ich meinen Geschwistern vor“, verriet Malaak. Auch Micha erzählte, dass er zuhause allein oder für seine Eltern vorliest. Da er jetzt anderen Kindern vorlese, habe er ein bisschen Lampenfieber. Doch er und seine Freunde meisterten dies sehr gut. Etwa zwanzig Minuten lasen sie aus dem Buch vor, schafften es so auch bis zum Ende der Geschichte.

„Die Bücher haben wir extra für das Alter drei bis sechs Jahre ausgesucht, damit es für die Kindergartenkinder passt“, betonte Katja Iacubino. Die Kindergartenkinder konnten eines der Vorleseangebote der Grundschüler besuchen, die Teilnahme war auf etwa zehn Kinder pro Leserunde beschränkt. Den jüngeren Kindern gefielen vor allem die Bilder und die Handpuppen sowie die Kuscheltiere, welche die Schillerschüler mitbrachten. Die Riesenmaus war auf jeden Fall sehr beliebt bei den Kleinen.

Zwei Stunden blieben die Schüler zum Vorlesen in der Kindertagesstätte Kunterbunt. „Am Ende bekommen alle Kindergartenkinder noch ein entsprechendes Ausmalbuch zu der gehörten Geschichte als Erinnerung überreicht“, verriet Iacubino.

