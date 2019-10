Kita Kunterbunt feiert 25. Geburtstag

Bürstadt.So kunterbunt wie ihr Name es verspricht, feierte die Kita Kunterbunt ihr 25-jähriges Jubiläum. Die städtische Einrichtung besticht nach vielen Umbaumaßnahmen durch ihr Raumkonzept. Statt Ecken und Kanten haben Rundungen den Vorzug erhalten. Die Kita verfügt zudem über einen großen Garten, in dem sich die Kids aufhalten können.

„Wir gehen fast jeden Tag raus“, berichtete Leiterin Jennifer Kühn, die als Nachfolgerin von Annette Klein die pädagogische Arbeit mit ihren 15 Mitarbeiterinnen fortsetzen will. Das Team kümmern sich um 95 Kinder, die in vier Gruppen betreut werden. Neben der täglichen Arbeit, die in einem Video anzusehen war, arbeitet die Kita eng mit einem Logopäden zusammen und bietet Englisch an.

Wurde früher in der Kita noch selbst gekocht, liefert heute eine Cateringfirma das Essen. Über allem steht die Frage: „Was brauchen Kinder?“ Natürlich gibt es daher Spiel und Spaß. Wöchentlich ist eine Vorlese-Oma zu Gast. Bildungs- und Lerngeschichten stehen ebenso auf dem Programm. Außerdem befindet sich die Kita im engen und regelmäßigen Austausch mit Eltern und Schulen.

So gestärkt, bildet dies ein „kostbares Fundament“, wie es Bürgermeisterin Bärbel Schader ausdrückte. Sie wünschte sich, dass statt „Kita“ die alte Bezeichnung Kindergarten wieder mehr benutzt wird. Dort, wo sinnbildlich Kinder wachsen und gedeihen können.

Schader schenkte den Versammelten die Geschichte von Frederick, der kleinen Feldmaus, die lieber „chillte“, statt für die lange Winterzeit vorzusorgen. Die kleine Feldmaus sammelte tiefenentspannt Sonnenstrahlen, Farben und Wörter für den Winter. Als die Vorräte knapp wurden, verteilte sie ihre Schätze großzügig an andere Tiere.

Tanz und Gesang

Kaum war der offizielle Teil geschafft, gehörte der Tag den Kindern. Da tanzten die „Schlauen Füchse“, und der Chor unter der Leitung von Sven Brechtel erhob die Stimmen. Eine Hüpfburg lud zum Toben ein, außerdem gab es ein Schubkarrenrennen als sportlichen Wettkampf.

Es wurden Luftballontiere gebastelt, Buttons geprägt und Kindergesichter geschminkt. Häkeltiere wurden angeboten. Das Kita-Team und der Elternbeirat sorgten für die Verköstigung. Fell

