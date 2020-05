Kitas öffnen ganz langsam

Bürstadt.Normalerweise besuchen bis zu 25 Kinder eine Gruppe in den Kindergärten. Während der Notbetreuung in Zeiten von Corona kamen in Bürstadt anfangs nur bis zu fünf Kinder in eine Gruppe. „Jetzt sind es mehr, aber immer noch deutlich unter zehn“, sagt Bürgermeisterin Bärbel Schader auf Anfrage. Das Land Hessen sieht nun einen „eingeschränkten Regelbetrieb“ vor, die Umsetzung müssen aber die Kommunen stemmen. Demnach sollen bald zwölf Kinder eine Gruppe besuchen, so Schader. Maximal vorstellen kann sie sich 15 pro Gruppe. „Aber bei den Kleinen unter drei Jahren sind es nur acht Kinder.“

Wie viele Kinder nun kommende Woche tatsächlich die Kitas und Krippen in Bürstadt besuchen, kann die Rathauschefin noch nicht genau sagen. „Wir haben alle Eltern angeschrieben und klären gerade den Bedarf ab.“ Einen Anspruch hätten nach wie vor Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Auch wenn beide Eltern berufstätig sind oder Angehörige zu pflegen haben, könnten deren Kinder nun betreut werden. Sofern in der jeweiligen Kita weitere Plätze frei sind, könnten auch noch mehr Kinder zurückkommen.

„Priorität haben unsere Vorschüler, die bald wechseln, und Kinder, bei denen Förderbedarf besteht“, sagt Schader. Je nach Einrichtung seien die Voraussetzungen ganz unterschiedlich. Denn auch das Personal gehöre zum Teil Risikogruppen an und könne nicht in voller Zahl eingesetzt werden. „Wir fahren die Einrichtungen langsam hoch. Von normalem Betrieb kann noch keine Rede sein“, betont Schader. cos

