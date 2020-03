Kläranlage und Kanal größte Posten

Bürstadt.Elf Mal hat der Bürstädter Magistrat seit dem letzten Pressegespräch im August getagt. 165 Punkte wurden behandelt. Bürgermeisterin Bärbel Schader stellte nun beim aktuellen Pressetermin die wesentlichen Themen vor.

Es ging es hauptsächlich um Ausgaben. Zum Beispiel bei den Kitas Regenbogen in Riedrode und Sonnenkäfer in der Kernstadt. In Riedrode war die Küche in die Jahre gekommen. Bei einer Begehung wurden viele Schäden festgestellt. Die Pfarrgruppe hat darum gebeten, zuerst die Küche zu erneuern. Ein Kostenvoranschlag in Höhe von rund 12 000 Euro liegt der Verwaltung vor. Auch die Erneuerung des Bodens im Eingangsbereich soll noch dieses Jahr erfolgen.

Bei den Sonnenkäfern stand ab November 2019 die weitere Umgestaltung des Außenbereichs an. Ein Mannheimer Unternehmen gab mit 25 000 Euro das günstigste Angebot ab und führte die Arbeiten aus. „Im Mai werden wir Einweihung feiern“, sagte die Bürgermeisterin. Auch das rückwärtige Gelände am Feuerwehrstützpunkt der Kernstadt muss im Bereich der Böschung neu angelegt werden. Die war so weit abgerutscht, dass der dortige Plattenweg nicht mehr begehbar ist und die Abläufe für das Wasser nicht mehr funktionieren. Der Magistrat wird ein Bürstadter Unternehmen beauftragen, das die Kosten auf rund 18 900 Euro schätzt.

Im Abwasserbereich muss einiges investiert werden. So sollen beispielsweise die Kanalschmutzfänger gereinigt oder ausgetauscht werden. „Wir arbeiten seit einigen Jahren erfolgreich mit einer Firma aus Neckarsulm zusammen, die auch dieses Mal wieder das günstigste Angebot abgegeben hat. Sie wird auch die Rattenplage im Kanal bekämpfen“, erläuterte Bärbel Schader.

Die Reinigung wird 31 000 Euro kosten, für die Rattenbekämpfung wird die Stadt noch einmal 8000 Euro ausgeben. Die Kanalsanierung mit der Befahrung der Kanäle hat eine Firma aus Fürth übernommen (Kosten 399 000 Euro). Die laufenden Arbeiten werden Ende März beendet sein. Aber die Maßnahme geht weiter.

In der Kläranlage hatte der TÜV ein fehlendes Geländer und schadhafte Gitterrostabdeckungen beanstandet. Die Mängel werden für rund 15 000 Euro bis April behoben. Im Mai soll der Neubau eines Fällmittellagertanks (240 000 Euro) und bis Juli die Sanierung des Klarwasserpumpwerks (400 000 Euro) abgeschlossen sein. Der Betriebshof zieht ab November auf das Gelände der ehemaligen Biogasanlage.

Der Radweg zwischen Bürstadt und Bobstadt wird bald erneuert. Die Stadt hat mit der Landesbehörde HessenMobil vereinbart, ihn dann zu verbreitern. Die Kosten hierfür liegen beim Land, das auch einen Anteil von 6,75 Prozent der Planungskosten übernimmt, die bei der Stadt angefallen wären.

Für den Stadtwald, der vom Forstamt Lampertheim betreut wird, muss Bürstadt rund 8900 Euro zuschießen, damit der Waldwirtschaftsplan ausgeglichen ist. Nach fast 40 Jahren Betriebsdauer wird der Aufzug im Rathaus modernisiert. Diese Aufgabe übernimmt der Hersteller für rund 34 800 Euro.

Empfang für die 50-Jährigen

Die Stadt plant einen Empfang für die 50-Jährigen. Dieses Mal ist der Jahrgang 1969/70 dran. „Es war üblich, dass sich die Organisatoren mit der Stadt wegen eines Termins und der Einladung abstimmen“, so die Bürgermeisterin. Auch sollten wieder Auswärtige eingeladen werden, aber dazu fehlen der Verwaltung die Adressen. Ansprechpartnerin für den Jahrgang ist Carmen Wasser, 06206/70 12 10 oder carmen.wasser@buerstadt.de.

Zum Schluss wurde bekannt gegeben, dass die Aktion „Saubere Landschaft“ dieses Jahr am 21. März stattfindet. cid

© Südhessen Morgen, Freitag, 06.03.2020