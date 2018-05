Anzeige

Biblis.Nachdem alle Meisterschaftsspiele in den hessischen Schachligen absolviert sind, steht fest: Der Schachverein Biblis hat mit dem sechsten Platz in der Bezirksoberliga des Schachbezirks Bergstraße den Klassenerhalt geschafft. Insbesondere der sehr gute Saisonstart mit zwei Siegen war ausschlaggebend. Für das erfolgreiche Bibliser Team waren folgende Spieler im Einsatz: Jan Schoppmeyer (7 Einsätze), Tim Putz (7), Eric Hille (6), Gunter Benndorf (5), Florian Lenz (5),Ralf Bodirsky (5), Bernd Hülder (5), Kevin Wetzel (5), Benedikt Dreher (4), Tim Schoppmeyer (2), Peter Weis (1) und Patrik Singh (1). Bester Bibliser Punktesammler wurde Youngster Tim Putz. Mit fünf Punkten belegt er in der Topscorerliste der gesamten Liga einen hervorragenden fünften Platz. red