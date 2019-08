Kleider für die Diakonie

Biblis.Am Donnerstag, 24. Oktober, findet wie jedes Jahr in den evangelischen Kirchengemeinden in Nordheim und Biblis die Kleidersammlung für die Nieder-Ramstädter Diakonie statt. Die Abgabestelle in Biblis ist von 8.30 bis 19 Uhr vor dem Eingangsbereich des evangelischen Gemeindehauses in der Darmstädter Straße 76.

Die Abgabestelle in Nordheim ist ebenfalls von 8.30 bis 19 Uhr geöffnet und zwar im Sälchen neben dem evangelischen Gemeindehaus, Zum Steiner Wald 3.

Die Organisatoren bitten darum, dass nur gut erhaltene und noch tragbare Kleidung abgeben wird. Tüten für die Sammlung können im Pfarrbüro Nordheim zu den Öffnungszeiten abgeholt oder in der evangelischen Kirche Biblis und in der Simultankirche Nordheim mitgenommen werden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 26.08.2019