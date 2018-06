Anzeige

Bobstadt.„Hallo, guten Tag – wir fangen jetzt an“. Singend und im Gänsemarsch kamen 25 Vorschulkinder der Kita Pater Michael Kolbe in den Hof und Garten marschiert. Die „Forschergruppe“ wurde von Eltern, Großeltern und Geschwisterkindern mit Applaus empfangen. Vier weitere Kinder der insgesamt aus 89 Kids bestehenden Kita, die wegen Umzug ebenfalls den Kindergarten verlassen werden, wurden ebenfalls von der stellvertretenden Leiterin Birgit Thomas und 13 weiteren Erzieherinnen auf das herzlichste begrüßt.

Freimütig berichteten die Vorschüler, was ihnen den Aufenthalt in der Kita versüßt hatte. So stand das Bällebad ebenso auf der Hitparade wie Turnen, mit Freunden spielen oder durch den Tunnel im Garten kriechen. Aber auch eine gemeinsam verbrachte Nacht in der Kita und die Fahrten mit dem „Taxi“ – einem doppelten Dreirad – wollen sie in guter Erinnerung behalten. Forscherwerkstatt, Sandkasten und der Garten gehörten ebenfalls dazu.

Nach so viel Lob wollten die Erzieherinnen nicht zurückstehen. Jedes Kind bekam zur feierlichen Verabschiedung sein „Sternschnuppenbuch“ überreicht. Darin sind alle wichtigen Entwicklungsschritte der Kleinen verzeichnet und auch Abenteuer und Erlebnisse verzeichnet. Mit sehr persönlichen Worten wurde den Bald-Schulkindern für Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Interesse, Fürsorglichkeit, Fairness und tatkräftige Mithilfe gedankt. Ihnen wurde Mitgefühl und Kreativität assistiert.