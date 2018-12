Kleine Pause im Advent

Bürstadt.Mit weihnachtlicher Live-Musik überraschte Apotheker Hermann Müller bei der Veranstaltungsreihe Bürstadt im Advent. Denn Gitarrist und Sänger Daniel Grein unterhielt Schnupfennasen und krankheitsbedingt Angeschlagenen am neblig-trüben Vormittag mit eingängigen Hits, wunderschönen Balladen und stimmungsvollen Liedern.

Hatte Müller früher im Hof zwischen seinem Geschäft Ambiente und der Marien-Apotheke ein Zelt aufbauen lassen und hochkarätige Künstler engagiert, so fiel sein Engagement in diesem Jahr etwas kleiner, aber nicht weniger stimmungsvoll aus. Mit lustiger Nikolausmütze auf dem Kopf, breitem Grinsen im Gesicht und passenden Pulli gekleidet, unterhielt Daniel die Käufer mit „Hotel California“, „Imagine“, „War is Over“ oder „All You Need is Love“. So verkürzte er nicht nur Wartezeiten, sondern trug mit Gesang und Instrumentenspiel zu einer kleinen Pause in der Hetze der Vorweihnachtszeit bei. Fell

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.12.2018