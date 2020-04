Kleines Präsent wartet auf Kommunionkinder

Bobstadt.Über Monate haben sich die Kommunionkinder auf den Tag der Ersten Heiligen Kommunion vorbereitet. Am Sonntag, 26. April, wäre nun der ersehnte Tag in St. Josef Bobstadt. Deshalb gibt es für die Kommunionkinder am Sonntag mit ihren Eltern die Möglichkeit, sich in der Kirche im Gebet am Altar einzufinden und so die Besonderheit dieses Sonntages zu spüren. Die Kirche ist ab 12 Uhr den ganzen Nachmittag für Familien geöffnet. Am Freitagmittag hat Lioba Neuhaus vom Pfarrgemeinderat den Regenbogen, den die Kommunionkinder gebastelt haben, vor den Altar gestellt. Auf den Regentropfen sind Fotos abgebildet. Davor liegt dann für jedes Kind eine Überraschung bereit – um ihnen zu zeigen, dass an sie gedacht wurde, erklärt Neuhaus. Das Gotteshaus ist künftig jeden Sonntag für die Gläubigen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Kapelle bleibt wie bisher täglich von 10 bis 18 Uhr zugänglich. Zudem stehen ab Sonntag in der Kapelle kleine Fläschchen gefüllt mit Weihwasser zum Mitnehmen für die Gläubigen bereit. Pfarrer Adam Malczyk und die Verantwortlichen der Pfarrei freuen sich über Besucher. cos

