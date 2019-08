Bürstadt. In Bürstadt soll mehr für den Klimaschutz getan werden. Darin sind sich Kommunalpolitiker aller Parteien im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung einig. Den Klimanotstand ausrufen, wie es die Grünen fordern, lehnt Alexander Bauer (CDU) allerdings ab. Er stört sich an dem Begriff, nicht aber an der Idee, die Treibhausgase in der Stadt mit verschiedenen Maßnahmen zu verringern.

...