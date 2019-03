Knapp 30 Termine absolviert

Bobstadt.Bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Liederkranz Bobstadt ließ Vorsitzender Karlheinz Haus das vergangene Jahr Revue passieren. Der Verein beschloss, dass der stellvertretende Vorsitzende Johann Kremser nun Rechnerin Bettina Röder bei ihrer Arbeit unterstützt.

Das Vereinsjahr 2018 war beim Gesangverein Liederkranz mit knapp 30 Terminen sehr bewegt. So wurde bei der Jubilarenehrung des Sängerkreises Bergstraße in Viernheim Vereinsschriftführer Richard Weidenauer für 60 Jahre aktives Singen ausgezeichnet. Der Liederkranz Bürstadt, mit dem der Bobstädter Liederkranz unter Dirigent Herbert Ritzert eine Chorgemeinschaft bildet, veranstaltete zudem den Frauentreff des Sängerkreises Bergstraße im Pfarrzentrum Bürstadt. Dort waren die Bobstädter ebenfalls vertreten.

Als Chorgemeinschaft traten die Sänger und Sängerinnen während des musikalischen Frühschoppens beim GV Frohsinn Biblis auf, beim Pfarrfest in Bobstadt, bei Jubiläen und Trauerfeiern von Vereinsmitgliedern, in Gottesdiensten, beim eigenen Familientag, zum 125. Jubiläum des MGV Sängerbund Sängerrose Lampertheim, zum 170. Jubiläum des GV Liederkranz Bürstadt sowie zu Weihnachten auf dem Friedhof. „Wir haben den Seniorennachmittag in der Sporthalle Bürstadt gemeinsam mit der Turngemeinde Bobstadt ausgerichtet“, sagte Haus und erinnerte an die Teilnahme an der Bobstädter Kerwe.

Es gab Radtouren, einen Tagesauflug nach Wertheim und Miltenberg und eine Fahrt an den Gardasee. Im Winter ging es auf den Weihnachtsmarkt nach Fulda. Gesellig war es beim Schlachtfest, Glühweinumtrunk und Heringsessen. Der Vorsitzende dankte den Mitgliedern und Dirigent Herbert Ritzert. „Mit ihm werden wir nie die Freude am Chorgesang verlieren.“ Es wurde noch über die Datenschutzerklärung und die entsprechende Verordnung für den Verein gesprochen. str

