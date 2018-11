Knapp am Podium vorbei

Bürstadt.Kürzlich fand der letzte Wettkampf der Saison 2018 für die Mädchen der TSG Bürstadt in der Sporthalle der Heinrich-Böll-Schule in Fürth (Odenwald) statt. Beim so genannten Odenwald-Pokalturnen nahmen Mädchen und Jungen aus den Turngauen Bergstraße, Main-Rhein und Odenwald teil. Der Wettkampf wurde in zwei Durchgängen ausgetragen. Im ersten Durchgang turnten die Mädchen einen Dreikampf, also an den Geräten Sprung, Balken sowie Bank und Boden.

Nach einem kurzen Aufwärmen mit anschließendem Einturnen konnte pünktlich in den Wettkampf gestartet werden und die zuvor im Training einstudierten Übungen den Kampfrichtern sowie den mitgereisten Zuschauern präsentiert werden.

Die jüngsten Turnerinnen der TSG starteten im Wettkampf P1 Jahrgang 2012 und jünger. Bei ihrem ersten Wettkampf zeigten Marie Planert (10. Platz) und Angelina Palmtag (8.) Nerven und erreichten Platzierungen unter den Top 10. Im Wettkampf P1 Jahrgang 2011 und jünger waren für die TSG Melissa Holzhauser (19.), Olimpia Labiri (18.) und Kaveena Swathy (16.) am Start, für die es ebenfalls der erste Wettkampf war. Die drei konnten vor allem durch gute Leistungen am Sprung überzeugen.

Eine P-Stufe höher, im Wettkampf P2 Jahrgang 2009 und jünger, turnten Tialda Zllonga (9.), Jamie-Lee Schmitt (15.) sowie Celine Schader (22.). In diesem Wettkampf waren an diesem Vormittag die meisten Teilnehmerinnen am Start, und die Abstände zwischen den Plätzen waren sehr eng, weshalb die Mädchen nach sauber geturnten Übungen mit ihren Platzierungen durchaus zufrieden sein konnten.

Im Wettkampf P3 Jahrgang 2006 und jünger verpasste Melisa Bürkup (4.) denkbar knapp um nur zwei Zehntel einen Podestplatz bei einem ähnlich großen Teilnehmerfeld. Auch ihre Vereinskolleginnen Eleonor Del Rocio Blanquicel Taborda (5.) und Magdalena Jamroz (6.) präsentierten sich in guter Form und rundeten mit ihren Platzierungen ein gutes Ergebnis in diesem Wettkampf für die TSG Bürstadt ab. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.11.2018