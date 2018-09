Knapper Kampf in Atyrau

Bürstadt.Kürzlich begann die Qualifikation für die Paralympics in Tokio im Jahr 2020. Der sehbehinderte Judoka Marc Milano vom 1. Judo-Club Bürstadt ist nach langer Verletzungspause nun beim IBSA World-Cup in Atyrau (Kasachstan) wieder in das internationale Wettkampfgeschehen eingestiegen.

In der Woche davor war Milano noch mit der Bürstädter Mannschaft beim Winzerpokal erfolgreich und machte sich dann sogleich auf den Weg zum World-Cup nach Kasachstan. Er belegt aktuell den 17. Platz der IBSA-Weltrangliste und ist damit der beste Deutsche in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm.

In dieser Gewichtsklasse kämpfte Milano sodann auch beim World-Cup und konnte nach einem Freilos und zwei deutlichen Siegen, bei nur einer knappen Niederlage, im kleinen Finale um Platz drei kämpfen.

Hochklassiges Teilnehmerfeld

Im ersten Kampf bezwang Milano den Italiener Teodori bereits nach 43 Sekunden mit Ippon. Im zweiten Kampf gegen den Franzosen Latchoumanaya verlor er nach voller Kampfzeit durch Wazari. Die dritte Begegnung gewann Milano durch ein Freilos. Im vierten Kampf gewann der Bürstädter gegen Ties aus den USA nach nur 28 Sekunden mit Ippon. Im kleinen Finale um Platz drei verlor Milano dann nach ausgeglichenem Kampf im Golden Score nach 5:22 Minuten durch Wazari gegen den Russen Kurbanov denkbar knapp. Dennoch war das Resultat mit Platz fünf bei einem derart qualitativ hochklassigen Teilnehmerfeld und der vorangegangenen langen Verletzungspause für Marc Milano ein gutes Ergebnis.

Für sein großes Ziel Paralympics in Tokio 2020 muss Milano noch einige Punkte sammeln. Sein direkter Konkurrent ist Mannschaftskamerad Daniel Doral, der auch aus Hessen stammt und in Atyrau ebenfalls den geteilten fünften Platz belegte. Marc wird weiterhin hart trainieren und alles daran setzen, die Qualifikation zu erreichen. red

