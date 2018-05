Anzeige

Bürstadt.CDU und FDP haben im Haupt- und Finanzausschuss Bürstadt heftige Kritik der SPD auf sich gezogen. Die Koalition hatte einen Antrag eingebracht, wonach die Stadt die Einzelhändler in der Innenstadt beim Aufbau eines digitalen Marktplatzes unterstützen und 50 000 Euro zur Verfügung stellen soll. Das Gremium änderte den Antrag einstimmig in einen Prüfauftrag an die Verwaltung.

Unter digitalem Marktplatz versteht die Koalition einen gemeinsamen, kompakten Internetauftritt der Einzelhändler, über den sie ihre Waren entweder nur zur Schau stellen oder aber auch direkt verkaufen können. Der Antrag wird mit der schwierigen Situation des lokalen Handels vor dem Hintergrund der Konkurrenz durch Online-Riesen begründet.

Namentlich richtete sich die Kritik an Burkhard Vetter, den Fraktionsvorsitzenden der FDP und Betreiber des gleichnamigen Modehauses in der Nibelungenstraße. Er hatte den Antrag für seine Fraktion unterzeichnet. Gunter Kühn (SPD) sagte, es sei grundsätzlich zu begrüßen, wenn die Stadt innerstädtische Projekte fördere. Den Einzelhandel jedoch direkt finanziell zu unterstützen, sei nicht Aufgabe der Stadt. Sein Parteikollege Franz Siegl spielte auf den Mitunterzeichner persönlich an und setzte den Begriff „Amigo“ in den Raum.