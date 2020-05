Koalition will Gebühren erlassen

Bürstadt.Die Koalition aus CDU und FDP in Bürstadt will Eltern die Gebühren für Kinderbetreuung erlassen sowie ehrenamtliche und andere freiwillige Helfer würdigen, die sich in der Corona-Krise um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Einen entsprechenden Antrag haben die Parteien bereits eingebracht. Er soll in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch, 13. Mai, beraten werden. Die öffentliche Sitzung findet im großen Saal des Bürgerhauses statt, damit ausreichender Abstand zwischen den Teilnehmern gewährleistet ist. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die beiden Fraktionen fordern, die pandemiebedingt gestundeten Betreuungsbeiträge für April vollständig zu erlassen und generell künftig keine Gebühren für geschlossene kommunale Einrichtungen zu erheben. Das solle auch für Schülerbetreuung und Essensgeld gelten. Die Stadtverwaltung solle sich im Einklang mit anderen Kommunen im Kreis beim Land Hessen um die „vollumfängliche Übernahme“ der Einnahmeverluste durch diesen Gebührenausfall bemühen, heißt es in dem Antrag.

„Das Ehrenamt und freiwillige Hilfsangebote sind zukunftsdeutend und können nicht genug Wertschätzung erhalten“, schreiben die Koalitionäre. Konkret fordern sie unter anderem, Menschen zum nachzuholenden Ehrenamtsabend der Stadt Bürstadt einzuladen, die sich in der Corona-Krise freiwillig um benachteiligte Personen gekümmert haben. Vereine und andere Institutionen könnten solche Helfer vorschlagen. Auch sollen Vereinen, deren Veranstaltungen krisenbedingt abgesagt wurden, die dadurch entfallen Aktionspunkte bei kommenden Veranstaltungen nachvergütet werden, so CDU und FDP.

Verkaufsoffene Sonntage

Weiter fordert die Koalition, Gastwirten die Gebühren für ihre Plätze im Freien zu erlassen, zunächst für die Monate April und Mai. Zur Stärkung des lokalen Handels sollen mehr als die vorgesehene Zahl von verkaufsoffenen Sonntagen gestattet werden, heißt es weiter. Auch möchte die Koalition die Dauerkartenpreise für das städtische Freibad wegen der späteren Öffnung nach unten korrigiert wissen. Abschließend fordern CDU und FDP die Verwaltung auf, Maßnahmen zur Sicherung des städtischen Haushalts aufzuzeigen.

Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Eberle hatte vorgeschlagen, dass die Parlamentarier ihr Sitzungsgeld von 25 Euro pro Person von der Sitzung im März aus Solidarität und als Unterstützung an die Tafel spenden. Die SPD schlägt allerdings eine städtische Unterstützung der Tafel vor, sollte das erforderlich sein. Hierüber hat der Haupt- und Finanzausschuss am Mittwoch zu beraten. Die Abgeordneten haben für ihre Sitzungen, auch fraktionsinterne Sitzungen, einen Anspruch auf 25 Euro pro Person und Sitzung. Dieses Sitzungsgeld solle auch Fraktionsmitgliedern zustehen, die sich pandemiebedingt telefonisch oder per Video zuschalten, fordert die SPD in ihrem Antrag.

Zur Beratung steht am Mittwoch auch die mögliche Erweiterung des Pater-Kolbe-Kindergartens in Bobstadt. Hier ist die Frage, ob und in welcher Höhe der kirchliche Träger sich an den Kosten beteiligt, oder eine Alternative auf dem Bildungs- und Sportcamps vorzuziehen ist.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 12.05.2020