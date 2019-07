Kochtopf qualmt in Bürstädter Imbiss

Bürstadt.Ein qualmender Kochtopf hat in der Nacht auf Freitag mächtig Rauch in einem Imbiss in der Waldgartenstraße entwickelt. Die Feuerwehr Bürstadt wurde um 3.41 Uhr alarmiert, weil der Pförtner eines angrenzenden Unternehmens den Rauch und Geruch bemerkt hatte. „Wenn er nicht gewesen wäre, hätte das anders ausgehen können“, sagt Stadtbrandinspektor Uwe Schwara. Denn das Feuer hätte sich rasch auf die Gebäude und Halle in der Nähe ausbreiten können. Der Topf habe wohl über mehrere Stunden auf der heißen Herdplatte gestanden. Die Feuerwehr musste die Tür aufbrechen und brachte den Topf unter Atemschutz ins Freie. Nach dem Belüften des kleinen Gebäudes verriegelten die Brandschützer die Tür, danach zog die 21-köpfige Mannschaft wieder ab. cos

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.07.2019